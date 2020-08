Claranova : Claranova maintient sa trajectoire de croissance malgré la pandémie et avance en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe informatique (mobile, IoT, Internet) surprend agréablement le marché sur les trois derniers mois de son exercice décalé et maintient une croissance organique de ses revenus impressionnante (20%) dans un contexte économique dégradé mais porteur pour Claranova.

Claranova signe un 14e trimestre consécutif de croissance et impressionne le marché avec "un quatrième trimestre nettement supérieur à nos attentes" souligne Nicolas Thorez, analyste qui suit le dossier pour le courtier Oddo BHF. Publié mardi après la clôture, le point d'activité du groupe technologique a dévoilé une solide croissance des revenus annuels, qui se sont établis à 409 millions d'euros, en progression de 20% à changes et périmètre constants (+52% en organique).

"Tiré par les activités numériques, Claranova a publié hier soir un quatrième trimestre qui ressort très supérieur à nos attentes et celles du consensus" constate Nicolas Thorez, qui détaille: "Le niveau d’activité sur le trimestre s’établit à 101 millions d'euros, en croissance de 52% sur un an en données publiées et de 34% en organique, quand nous tablions sur des revenus de 81 millions d'euros sur la période (et que le consensus misait sur 83 millions)".

"Cet exercice 2019-2020 consacre, dans un environnement difficile, notre stratégie de croissance et la solidité du groupe" se félicite Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova. "Cette année fut bien sûr marquée par une situation sanitaire tout à fait inédite, mais la dimension digitale de nos activités, nos modèles d’affaires "freemium" et "B2C" nous ont permis d’aborder sereinement cette période et d’intégrer le cercle restreint des sociétés capables de maintenir une trajectoire de forte croissance pendant cette pandémie" ajoute le dirigeant.

Bond des activités de e-commerce

Concernant les autres pôles d'activité, "le pôle software (baptisé Avanquest, ancien nom de Claranova, NDLR) ressort en ligne avec les attentes du consensus" ajoute Nicolas Thorez. "Avanquest, qui réunit les activités d’édition de logiciels du groupe, enregistre un chiffre d’affaires de 90 millions d'euros sur l’exercice 2019-2020, soit une progression annuelle de 8%" précise le communiqué. "Le recul des activités non stratégiques de ce pôle (le reliquat des ventes physiques de logiciels et la vente de logiciels de sécurité à travers des réseaux de partenaires externes, NDLR), déjà engagé en amont de la période de Covid-19, permet d’accélérer le recentrage du pôle vers la vente directe de logiciels propriétaires par abonnement" indique Claranova.

D'autant que "ce mouvement se confirme sur le dernier trimestre par la très bonne tenue des activités de ventes de logiciels propriétaires photo (InPixio) et PDF (SodaPDF) qui profitent du renforcement du commerce en ligne de la période de confinement et de l’utilisation de solutions de productivité, de signature électronique et de retouche photographique. Ces logiciels, vendus à 75% sous forme d’abonnement, affichent des taux de croissance à deux chiffres sur le dernier trimestre de l’exercice 2019-2020, à respectivement 83% et 42%" souligne le groupe.

Nicolas Thorez relève enfin que "le pôle myDevices (IoT) fait un peu mieux que ce à quoi s'attendait le marché" avec un chiffre d’affaires annuel de 5 millions d'euros, soit une progression de 51% par rapport à l’exercice 2018-2019.

La marge opérationnelle devrait reculer

Le titre à un sommet depuis 6 mois

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

