Christian dior : Résultat net décuplé au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Christian Dior publie un résultat net part du groupe multiplié par 10,7 à 2,16 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant multiplié par 4,6 à 7,62 milliards, au titre des six premiers mois de 2021 par rapport au premier semestre 2020.



Le groupe de luxe, maison-mère de LVMH, a réalisé au premier semestre 2021 des ventes de 28,7 milliards d'euros, en hausse de 56% en données publiées, dont une croissance organique de 53% tirée par l'activité mode et maroquinerie (+81%).



'Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2021 l'avance du groupe sur le marché mondial du luxe', affirme-t-il.



