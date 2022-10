Christian dior : Hausse de 28% des ventes à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Christian Dior, la maison-mère de LVMH, annonce avoir réalisé sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d'euros, en hausse de 28% par rapport à la même période de 2021, dont une croissance organique de 20% (+19% sur le seul troisième trimestre).



L'Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse depuis le début de l'année, profitent d'une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux, tandis que l'Asie (y compris la Chine) connaît une progression moindre sur la période.



Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe de luxe se dit 'confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements'.



