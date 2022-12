Christian dior : Agache Commandité a franchi 95% du capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 9 décembre 2022, la société par actions simplifiée à capital variable Agache Commandité a déclaré avoir franchi directement en hausse, le 6 décembre 2022, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% et 95% du capital et des droits de vote de la société Christian Dior et détenir directement de concert avec les autres membres du groupe familial Arnault 175 997 947 actions Christian Dior représentant 305 600 586 droits de vote, soit 97,50% du capital et 98,37% des droits de vote de cette société.



Le groupe familial Arnault, qui n'a franchi aucun seuil, détient 175 997 947 actions Christian Dior représentant 305 600 586 droits de vote, soit 97,50% du capital et 98,37% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une réorganisation consistant en la transformation de la société Agache en une société en commandite par actions, avec la désignation de Monsieur Bernard Arnault en tant que gérant commandité d'Agache SCA et la création d'une société par actions simplifiée à capital variable (dont le capital social est détenu à parité par les cinq enfants de Monsieur Bernard Arnault), Agache Commandité SAS, associée commandité d'Agache SCA.



