Chevron : Chevron relève son objectif de rachat d'actions et augmente ses dépenses aux États-Unis

par Sabrina Valle

(Reuters) - La major pétrolière américaine Chevron a relevé mardi son objectif de rachat d'actions et confirmé sa prévision de production, en hausse de plus de 3% par an d'ici 2027, tout en augmentant ses dépenses aux États-Unis.

Le groupe a augmenté son objectif annuel de rachat d'actions de 17% à 17,5 milliards de dollars à partir du deuxième trimestre et doublé sa fourchette annuelle à entre 10 et 20 milliards de dollars d'ici 2025, en supposant un prix du baril de Brent LCOc1 compris entre 50 et 70 dollars, contre environ 80 dollars actuellement.

Le géant pétrolier, qui doit tenir sa journée investisseurs plus tard ce mardi, s'attend en 2023 à un niveau de dépenses proche du haut d'une fourchette de 15 à 17 milliards de dollars jusqu'en 2027, avec une hausse des investissements aux États-Unis, a déclaré le groupe.

Chevron a réaffirmé son intention d'atteindre un million de barils par jour de pétrole et de gaz provenant du bassin permien en 2025.

Le géant pétrolier a dit en janvier qu'il allait tripler son enveloppe allouée aux rachats d'actions pour la porter à 75 milliards de dollars.

Le bénéfice record de Chevron en 2022 lui a permis d'autoriser la plus ambitieuse distribution aux actionnaires parmi les producteurs de pétrole occidentaux, qui ont versé l'année dernière un montant record de 219 milliards de dollars en dividendes et en rachats d'actions.

Ces records ont suscité des appels aux gouvernements pour qu'ils imposent des taxes exceptionnelles au secteur afin d'aider les consommateurs à faire face à la flambée des coûts énergétiques.

Chevron a distribué 26 milliards de dollars via des dividendes et des rachats d'actions en 2022 et a investi 15,7 milliards de dollars dans ses opérations.

(Reportage Sabrina Valle à Houston et Arunima Kumar à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters