Chevron : Chevron publie son plus gros bénéfice trimestriel en huit ans

(Reuters) - Chevron a publié vendredi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis huit ans, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz et à la reprise de la demande de carburants qui a dopé les marges de raffinage.

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Chevron s'est établi à 6,11 milliards de dollars (5,244 milliards d'euros), soit 3,19 dollars par action, contre une perte de 207 millions de dollars, soit 0,12 dollar par action, un an plus tôt.

Les résultats de Chevron reflètent en partie les gains résultant de la hausse de la demande après une importante réduction de la production l'année dernière pendant la pandémie.

Le flux de trésorerie issue des opérations, un indicateur très suivi, a atteint 8,5 milliards de dollars sur le trimestre, soit le plus élevé jamais enregistré par le groupe, a indiqué son directeur général Michael Wirth.

La publication de ces résultats intervient alors que des dirigeants de grandes compagnies pétrolières ont été mis sur la sellette jeudi par des parlementaires américains pour avoir ignoré dans le passé leur propre recherche concernant l'impact de leur activité sur le réchauffement climatique.

