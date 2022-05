Chevron : Projet de captage du carbone en Californie

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé mercredi soir le lancement d'un projet de captage et de stockage du CO2 en vue de réduire l'intensité en carbone de ses activités dans la vallée de San Joaquin, au centre de la Californie.



Le groupe pétrolier américain explique avoir l'intention d'installer des équipements de capture du CO2 consistant à piéger les molécules de CO2 après l'étape de combustion, avant de les stocker dans le sous-sol.



Une première structure doit être déployée au sein de sa centrale de cogénération de Kern County.



En plus de ce projet, le groupe énergétique dit actuellement plancher sur d'autres systèmes de captage du carbone, tel que la recomposition d'hydrogène mais aussi d'autres technologies émergentes, dont la récupération géothermique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel