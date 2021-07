Chevron : Plusieurs nominations à la direction

(CercleFinance.com) - Chevron a nommé Jeff Gustavson président de Chevron New Energies. Il rapportera au président-directeur général de Chevron Michel Wirth.



Jeff Gustavson est actuellement vice-président de Chevron North America Exploration & Production Company et supervise son unité commerciale Mid-Continent.



Ryder Booth a été nommé vice-président de Chevron North America Exploration & Production Company, à la tête de l'unité commerciale Mid-Continent et succédant à Jeff Gustavson.



L'objectif initial de Chevron New Energies est de développer des opportunités de commercialisation dans l'hydrogène, la capture du carbone, les compensations et le soutien de la croissance continue des biocarburants.



