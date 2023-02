Chevron : Objectifs de rachats d'actions relevés

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs, Chevron indique relever ses prévisions de rachats d'actions à entre 10 et 20 milliards de dollars par an, et augmenter son rythme annuel de rachat d'actions cible à 17,5 milliards de dollars à compter du deuxième trimestre.



La compagnie pétro-gazière indique aussi tabler sur une croissance annuelle de ses flux de trésorerie disponibles supérieure à 10%, sur la base d'un prix à 60 dollars le baril de Brent.



Chevron confirme en outre ses prévisions de production de pétrole et de gaz de plus de 3% de croissance annuelle d'ici 2027, et indique prolonger jusqu'en 2027 son objectif de rendement du capital investi de 12%.



