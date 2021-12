Chevron : Objectifs de rachats d'actions rehaussés

(CercleFinance.com) - Se déclarant 'en meilleure position qu'il y a seulement quelques années', Chevron indique relever sa fourchette cible de rachats d'actions à entre trois et cinq milliards de dollars par an, à comparer à deux à trois milliards précédemment.



Il annonce pour 2022 un programme de dépenses organiques en capital et en exploration de 15 milliards de dollars, soit la borne basse de sa fourchette-cible de 15-17 milliards, et un niveau en augmentation de plus de 20% par rapport à celui attendu pour 2021.



Le groupe énergétique précise que ce programme soutient ses objectifs de rendements plus élevés et de plus faibles émissions de carbone, dont environs 800 millions de dollars de dépenses à des fins de réduction de carbone.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

