Chevron : Objectif de doublement du ROCE à horizon 2025

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Chevron indique viser un doublement de son retour sur capitaux employés (ROCE) et une croissance annuelle moyenne de 10% de son free cash-flow à horizon 2025, sur la base d'un baril de Brent à 50 dollars.



Le groupe énergétique réaffirme ses prévisions de dépenses exploratoires et en capital organique sur 2021-25 entre 14 et 16 milliards de dollars, mais double son estimation initiale de synergies avec Noble Energy, à 600 millions de dollars.



En termes environnementaux, Chevron vise une réduction de 35% de son intensité carbone d'ici à 2028, après avoir atteint l'année passée -avec trois ans d'avance- son objectif en la matière pour ses activités amont à horizon 2023.



