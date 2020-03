Chevron : Mesures face aux conditions de marché

(CercleFinance.com) - En réponse aux conditions de marché, Chevron annonce une réduction de 20% de son plan d'investissement pour 2020, le ramenant ainsi à 16 milliards de dollars, ainsi qu'une baisse de 20% de sa production prévue dans le bassin permien d'ici la fin 2020.



Il poursuit par ailleurs son plan de réduction des coûts opérationnels, et suspend son programme de rachats d'actions annuels pour cinq milliards de dollars, après en avoir racheté pour 1,75 milliard de dollars au cours du premier trimestre.



'Du fait de l'environnement en changement rapide, l'incertitude et l'imprédictibilité concernant l'impact sur nos résultats demeure, impact qui pourrait être significatif', prévient le géant énergétique américain.



