Chevron : Lourdes pertes au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'une perte de 8,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2020, contre un profit de 4,3 milliards un an auparavant, dégradation qui comprend des charges nettes non cash de 5,2 milliards, mais un gain sur cession d'actifs de 310 millions.



En données ajustées, la compagnie pétro-gazière a essuyé une perte de trois milliards de dollars, à comparer à un bénéfice de 3,4 milliards au deuxième trimestre 2019, pour des revenus qui sont passés de 36 à 16 milliards d'une année sur l'autre.



'Si la demande et les cours ont montré des signes de reprise, ils ne sont pas revenus à leurs niveaux d'avant la pandémie, et les résultats peuvent rester déprimés au troisième trimestre', prévient son PDG Michael K Wirth.



