Chevron : L'UE donne son feu vert pour le rachat de REG

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Renewable Energy Group (REG) par Chevron Corporation, toutes deux des États-Unis.



REG est actif dans la production de biodiesel et de diesel renouvelable, ainsi que dans la vente de crédits de carbone, de produits à base de pétrole et de produits à base de pétrole mélangés au biodiesel.



Chevron Corporation produit du pétrole brut et du gaz naturel, des carburants de transport, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et des additifs.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que les chevauchements entre les activités des sociétés sont très limités et, en tout état de cause, n'affectent pas l'Espace économique européen.



