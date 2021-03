Chevron : Investit dans la géothermie basse énergie

(CercleFinance.com) - Le géant pétrolier américain Chevron a annoncé lundi avoir pris une participation au sein de Baseload Capital, un spécialiste suédois de la géothermie basse température, ou basse énergie.



Aux termes de l'investissement, estimé à 25 millions de dollars, Chevron et Baseload prévoient de conduire un certain nombre de projets pilote avant de démarrer ensemble une phase de commercialisation.



La géothermie basse température permet l'exploitation de sources de chaleur situés dans des gisements en profondeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

