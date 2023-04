Chevron : Hausse de près de 6% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Chevron publie un bénéfice ajusté de 6,7 milliards de dollars, soit 3,55 dollars par action, au titre du premier trimestre 2023, contre 6,5 milliards (3,36 dollars par action) un an auparavant, pour des revenus en baisse de près de 7% à 48,8 milliards.



La compagnie pétro-gazière explique que l'augmentation des profits reflète principalement des marges plus élevées sur les ventes de produits raffinés, en partie contrebalancées par de moindres réalisations dans l'amont (exploration et production).



Le groupe a engrangé des flux de trésorerie liés à l'exploitation de 7,2 milliards de dollars et a procédé à des distributions aux actionnaires de 6,6 milliards sur la période, en hausse de 65% par rapport au premier trimestre de l'année dernière.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel