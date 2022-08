Chevron : BofA relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Chevron, qu'il porte de 178 à 180 dollars suite aux résultats trimestriels dévoilés vendredi par le géant pétrolier américain.



Du point de vue de l'analyste, cette publication a permis de faire toute la démonstration du potentiel opérationnel dont dispose la compagnie énergétique, avec des performances qui se sont révélées deux fois supérieures à ses prévisions dans les activités d'aval.



BofA met également en évidence l'annonce par l'entreprise californienne d'un relèvement de 50% de ses rachats d'actions, qui vont être portées à 15 milliards de dollars.



Hors spéculations sur d'éventuelles opérations de fusions-acquisitions (M&A), l'intermédiaire dit s'attendre à ce que le cours de Bourse du groupe soit en grande partie soutenue par la progression de son dividende, elle-même assurée par le dynamisme de sa filiale dans l'aval.



