Chevron : BofA dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé vendredi avoir dégradé sa recommandation sur Chevron de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours relevé de 190 à 191 dollars.



Dans une note sectorielle, l'analyste estime que la compagnie pétrolière américaine est 'victime de son succès' après avoir fait preuve d'une véritable discipline en termes d'allocation du capital et après avoir fourni une excellente visibilité sur le long terme sur ses activités de production dans le Bassin permien.



Au vu de ces excellentes performances en matière d'exploration et production (E&P), BofA juge néanmoins que le potentiel d'appréciation du titre lui apparaît désormais limité sur la base d'un baril de Brent à 80 dollars.



Avec un potentiel haussier de moins de 10% par rapport à son objectif de 191 dollars, l'intermédiaire dit aujourd'hui considérer le titre ExxonMobil comme la meilleure idée d'investissement au sein du secteur.



