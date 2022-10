Chevron : Bénéfice de 11,2 Mds$ au 3ème trimestre 2022

(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé un bénéfice de 11,2 milliards de dollars (5,78 $ par action - dilué) pour le troisième trimestre 2022, contre 6,1 milliards de dollars (3,19 $ par action - dilué) au troisième trimestre 2021.



Le bénéfice ajusté est de 10,8 milliards de dollars (5,56 $ par action - dilué) au troisième trimestre 2022 contre un bénéfice ajusté de 5,7 milliards de dollars (2,96 $ par action - dilué) au troisième trimestre de 2021.



Les ventes et les autres revenus d'exploitation au troisième trimestre de 2022 se sont élevés à 64 milliards de dollars, contre 43 milliards de dollars à la même période de l'exercice précédent.



' Nous avons enregistré un nouveau trimestre de solides performances financières. Dans le même temps nous augmentons les investissements et l'offre d'énergie, avec notre production dans la région de Permian atteignant un nouveau record trimestriel ' a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron.



Au cours du trimestre, le groupe a versé des dividendes de 2,7 milliards de dollars (6 % de plus par action qu'au troisième trimestre 2021).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

