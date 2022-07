Chevron : Bénéfice bien meilleur que prévu au 2ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chevron a dégagé un bénéfice largement supérieur aux attentes au deuxième trimestre, en raison de l'envolée des cours du pétrole, mais surtout du gaz naturel.



La deuxième compagnie pétrolière américaine a annoncé vendredi un bénéfice net trimestriel de 11,6 milliards de dollars, soit 5,95 dollars par action, contre 3,1 milliards (1,60 dollar) un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires a atteint 65 milliards de dollars, contre 36 milliards de dollars un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient un bénéfice de 5,1 dollars par action, pour un chiffre d'affaires de 59 milliards.



La production de la 'major' a baissé à 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 3,1 milliards au deuxième trimestre 2021, mais ce repli a été plus que compensé par la flambée de ses prix de vente.



Chevron dit avoir écoulé son pétrole brut et son gaz naturel à un prix moyen de 89 dollars par baril au cours du deuxième trimestre, à comparer avec 54 dollars un an auparavant.



Le prix de vente moyen de son gaz naturel s'est établi à 6,22 dollars par millier de pieds cubes sur le trimestre, au lieu de 2,16 dollars un an plus tôt.



L'action, qui a gagné plus de 28% cette année, progressait de plus de 3% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.