Chevron : Annonce un accord pour l'acquisition de PDC energy

(CercleFinance.com) - Chevron Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif avec PDC Energy, pour acquérir toutes les actions en circulation de PDC dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 6,3 milliards de dollars, soit 72 dollars par action.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de PDC recevront 0,4638 action Chevron pour chaque action PDC. La valeur totale de la transaction, dette comprise, est de 7,6 milliards de dollars.



PDC apporte un flux de trésorerie disponible important, une production à faible seuil de rentabilité et des opportunités de développement adjacentes à la position de Chevron dans le bassin de Denver-Julesburg ainsi que des terrains supplémentaires dans le bassin Permien.



' Cette transaction renforce l'objectif de Chevron de fournir des rendements plus élevés et de réduire les émissions de carbone ', a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron.



Cette transaction augmente les réserves prouvées de Chevron de 10% à un coût d'acquisition inférieur à 7 dollars par baril d'équivalent pétrole (BOE).



Chevron prévoit que la transaction sera rentable pour toutes les mesures financières clés au cours de la première année suivant la clôture et qu'elle ajoutera environ 1 milliard de dollars en flux de trésorerie disponible annuel.



