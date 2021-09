Chevron : Accord de collaboration avec Caterpillar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chevron et Caterpillar ont annoncé un accord de collaboration pour développer des projets de démonstration d'hydrogène dans les applications de transport et d'énergie.



L'objectif de la collaboration est de confirmer la faisabilité et les performances de l'hydrogène pour les transports ferroviaires et maritimes.

Les parties ont convenu de faire la démonstration d'une locomotive à hydrogène. Les travaux commenceront immédiatement à divers endroits aux États-Unis.



'Grâce à Chevron New Energies, Chevron cherche à créer une demande d'hydrogène - et les technologies nécessaires à son utilisation - pour les secteurs des transports lourds et industriels, dans lesquels les émissions de carbone sont plus difficiles à réduire', a déclaré Jeff Gustavson, président de Chevron Nouvelles Energies.



