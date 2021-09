Chevron : 10 milliards pour réduire les émissions de carbone

(CercleFinance.com) - Chevron fait part de son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars entre maintenant et 2028, soit plus du triple de sa prévision précédente de trois milliards, pour développer ses activités à plus faibles émissions de carbone.



A horizon 2030, le groupe énergétique vise notamment une augmentation de ses capacités de production de carburant renouvelable à 100.000 barils par jour, ainsi qu'une hausse de sa production d'hydrogène à 150.000 tonnes par an.



A un prix moyen de 60 dollars le baril de Brent, Chevron confirme ses objectifs d'un retour sur capitaux employés à deux chiffres à horizon 2025, ainsi que d'une génération de 25 milliards de dollars de cash-flows, sur les cinq prochaines années.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel