Chevron : Au T3, Chevron bat les prévisions, Exxon enchaîne les pertes

par Jennifer Hiller

(Reuters) - Chevron a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté au troisième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, tandis que son concurrent Exxon Mobil a accusé sa troisième perte trimestrielle d'affilée.

Chevron a été porté par le redressement progressif des prix du brut et la réduction de ses dépenses sur la période.

Confrontées à l'effondrement de la demande et des cours du pétrole, les majors pétrolières ont drastiquement réduit cette année leurs dépenses. Plus tôt dans la semaine, Royal Dutch Shell et BP ont ainsi affiché des résultats trimestriels plus élevés que prévu.

A Paris, Total a annoncé vendredi avoir renoué avec un bénéfice net part du groupe au troisième trimestre et a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende. [nL8N2HL24F]

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice trimestriel de Chevron s'est établi à 201 millions de dollars (172,2 millions d'euros), ou 0,11 dollar par action, contre un bénéfice de 2,9 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon les données fournies par Refinitiv Eikon, les analystes de Wall Street tablaient en moyenne sur une perte de 0,27 dollar.

Il est trop tôt pour dire que le pire est passé, a néanmoins déclaré le directeur financier du groupe Pierre Breber au sujet de la chute de la demande engendrée par la pandémie de coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait pour la première fois affiché une valorisation boursière supérieure à celle de son concurrent Exxon après le feu vert donné par les actionnaires de Noble Energy à son rachat par Chevron.

De son côté, Exxon Mobil a publié vendredi sa troisième perte trimestrielle consécutive, à 680 millions de dollars, soit 0,15 dollar par action, contre un bénéfice de 3,17 milliards de dollars un an plus tôt.

Numéro un du secteur aux États-Unis, le groupe pétrolier prévoit désormais de réduire en 2021 ses dépenses en capital entre 16 milliards et 19 milliards de dollars, contre 23 milliards de dollars cette année.

Exxon a par ailleurs déclaré plus tôt cette semaine qu'il envisageait de supprimer environ 14.000 emplois dans le monde, soit 15% de ses effectifs.

Il a aussi indiqué qu'il maintiendrait son dividende du quatrième trimestre à 0,87 dollar par action. C'est la première fois depuis 1982 que le groupe n'augmente pas son coupon.

(Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

