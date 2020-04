Chargeurs : Les ventes de blouses, de gants et de masques permettent à Chargeurs de maintenir ses objectifs

(BFM Bourse) - La montée en puissance de l'activité de produits sanitaires Lainière Santé devrait compenser les retombées de la crise sanitaire mondiale sur certaines activités historiques de Chargeurs, comme la mode et le luxe, permettant au groupe de confirmer son objectif d'un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros en année pleine à fin 2020 et supérieur à 1 milliard fin 2021.

Malgré une contraction de 2,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, face il est vrai à une conjoncture exceptionnelle en raison de la pandémie de coronavirus et par rapport à une base de comparaison élevée, le groupe Chargeurs se montre confiant en sa capacité à croître. La société est portée par la réorganisation d'une partie de son outil industriel et logistique pour développer, produire et commercialiser en masse des produits à vocation sanitaire : masques de protection à usage unique ou réutilisables, blouses, gants, films de protection bactéricides "CleanTouch", textiles de protection contre les ondes électromagnétiques, textiles intelligents, etc.

La direction confirme ainsi ses ambitions pour cette année et la prochaine, où la barre du milliard d'euros devrait être atteinte (avec un an d'avance). En Bourse, le cours de Chargeurs reculait de 2,87% à 17,58 euros vers 10h30, ramenant sa capitalisation à 420 millions d'euros.

Au cours des trois premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Chargeurs s'est élevé à 157,5 millions d’euros, en retrait de 2,3% en données publiées (-4,7% en données organiques, c'est-à-dire sans la contribution du leader mondial des services aux musées D&P consolidé à partir de mars). Cette baisse limitée, en regard également de la forte croissance de 11,3% enregistrée au premier trimestre 2019, souligne selon le groupe "la pertinence et l’efficacité de la stratégie de diversification des activités et des géographies adoptée par Chargeurs, qui permet de répondre efficacement aux conséquences de la crise sanitaire et économique actuelle".

Fabrication de produits sanitaires à grande échelle

Lors de cette période évidemment marquée par l’expansion de la pandémie du Covid-19, qui a mis à l’épreuve l’outil industriel et opérationnel mondial, le groupe a en effet redéployé ses forces en un tournemain pour mettre sur pied une nouvelle offre diversifiée sous la marque Lainière Santé, permettant de produire et de commercialiser des produits à vocation sanitaire à grande échelle.

"Ce mouvement stratégique s’appuie avant tout sur la force du modèle de gestion et de management de Chargeurs : chaînes de décision courtes et réactives, résilience et capacité d’initiative démontrées tout au long des presque 150 ans de l’histoire du groupe, engagement exceptionnel des équipes du monde entier, capacité à activer des synergies technologiques et commerciales entre les branches du groupe, etc."

Lainière Santé se distingue en outre par un modèle de commercialisation multi-canaux adapté à une clientèle B2B (institutions publiques et privées, grands comptes internationaux, PME et TPE) mais aussi B2C au travers de partenariats –comme celui passé avec les buralistes français– ou de son site de vente directe.

Chargeurs précise que Lainière Santé dispose à ce jour d’un carnet de commandes indicatif à moins d’un an de l’ordre de 250 à 300 millions d’euros, avec un taux de marge opérationnelle des activités dans la ligne de la marge normative du groupe. Cependant, Chargeurs insiste une fois encore "sur la prudence qui est de mise quant aux anticipations relatives à une activité qui n’est encore, à ce stade, qu’émergente et soumise à de très fortes contraintes d’exécution opérationnelles (risques d’interruption de la production en Asie ou dans la zone Euromed) dans l’environnement actuel aléatoire et évolutif".

Des objectifs confirmés

Cette prudence n'exclut pas la confiance : "Grâce à l’engagement permanent de ses collaborateurs, Chargeurs est confiant dans sa capacité à traverser la crise et confirme ses objectifs", a affirmé le PDG Michaël Fribourg.

En d'autres termes, malgré le contexte de crise inédite, la firme confirme son objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros en année pleine à fin 2020, avec un accroissement de la marge opérationnelle des activités par rapport à 2019, et d’un franchissement du seuil d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en année pleine d’ici fin 2021, avec un taux de marge opérationnelle des activités normatif supérieur à 10% à moyen terme. Rappelons que l'objectif d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires avait été fixé en 2017 pour l'année 2022, avant d'être avancé fin 2018 d'un an compte tenu des avancées plus rapides que prévu du plan stratégique "Game Changer."

