Chargeurs : Stabilité du CA à neuf mois en organique

(CercleFinance.com) - Chargeurs affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 à 573,6 millions d'euros, en hausse de 5,2%, grâce à un effet de périmètre de 1,4% et à un effet de change de 3,9%, l'activité organique étant ainsi restée stable (-0,1%).



Le groupe industriel explique que la forte croissance des métiers Chargeurs PCC Fashion Technologies, Chargeurs Luxury Fibers et Chargeurs Museum Studio a compensé le recul des ventes du métier Chargeurs Personal Care.



'Après une fin d'année 2022 et un premier semestre 2023 anticipés comme globalement attentistes, le groupe privilégie à ce jour le scénario d'un rebond à compter de la mi-2023 de l'ensemble des secteurs', déclare son PDG Michaël Fribourg.



