Chargeurs : Signature d'un placement privé obligataire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chargeurs fait part de la signature d'un placement privé obligataire (Euro PP) d'un montant total de 100 millions d'euros, remboursable in fine, emprunt d'une maturité de huit ans et qui sert un coupon de 3,25%.



'Ce financement renforce la flexibilité financière du groupe et la souplesse de sa documentation', affirme la société, précisant que la transaction lui permet de rallonger de 3,3 à 4,5 ans la maturité moyenne de ses dettes tirées.



Pour la première fois dans l'histoire de Chargeurs, cet emprunt Sustainability-Linked Euro PP incorpore deux engagements environnementaux et sociaux choisis parmi les piliers structurant sa démarche RSE.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.