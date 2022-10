Chargeurs : Série de contrats pour Chargeurs Museum Studio

(CercleFinance.com) - Chargeurs Museum Studio fait part de plusieurs succès commerciaux significatifs obtenus en Amérique du Nord et en Europe, nouveaux contrats 'porteurs de perspectives financières positives', selon le studio dédié à la création de contenus culturels.



Ainsi, sa filiale américaine D&P a signé deux contrats d'aménagement de musées aux Etats-Unis, pour la création du musée Washington-on-the-Brazos au Texas et la rénovation du National Coast Guard Museum dans le Connecticut.



De son côté, CMS UK va contribuer à l'ouverture de trois sites culturels en Europe, à savoir la Burrell Collection à Glasgow, l'International Rugby Expérience à Limerick en Irlande et l'exposition Everest Through the Lens à la Royal Geographical Society de Londres.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel