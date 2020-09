Chargeurs : Rentabilité améliorée au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce pour les six premiers mois de 2020 un résultat net de 28,9 millions d'euros, contre 8,3 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel des activités de 59,5 millions, soit une marge améliorée de 4,5 points à 11,5% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 518,5 millions d'euros, en croissance de 59% portée par les ventes de CHS (Chargeurs Healthcare Solutions) au deuxième trimestre, qui atteignent 253,9 millions, essentiellement réalisées en Europe.



'Après un millésime 2020 inédit, nous faisons l'hypothèse prudente d'une année 2021 plus atone et plus volatile que les prévisions des instituts économiques, le plein effet mondial des plans de relance étant plutôt attendu à compter de 2022', indique le PDG Michaël Fribourg.



