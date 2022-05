Chargeurs : Progression de 13% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chargeurs affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de 203,5 millions d'euros, en progression de 12,6% en données publiées et de 8,1% en organique, soutenue par les performances de Chargeurs Protective Films et de Chargeurs*PCC Fashion Technologies.



'Hors CHS (Chargeurs Healthcare Solutions), la croissance organique des activités s'établit à 36,2%, amplifiant le fort rebond séquentiel observé depuis le deuxième trimestre 2021', souligne le spécialiste des protections de surfaces et des textiles techniques.



'Tout en restant extrêmement vigilant face aux risques géopolitiques et sanitaires', le groupe entend s'appuyer sur la solidité de son bilan pour amplifier le déploiement de son programme de création de valeur Leap Forward 2025.



