Chargeurs : Oddo maintient sa recommandation et l'objectif

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion Surperformance et l'objectif de cours à 24E sur le titre Chargeurs.



' Chargeurs a publié des résultats parfaitement en ligne avec nos attentes ', estime l'analyste. ' Le CA ressort à 398.7 ME (vs 398 ME) en croissance de 7%. Le ROC s'établit à 25.4 ME (vs 25 ME). Le RNpg quant à lui atteint 10.2 ME (vs 11 ME). La dette nette reste maitrisée à 135.8 ME (vs 109 ME à fin 2021), la hausse étant liée à trois éléments : BFR (+6% avec l'inflation), Capex et versement du dividende. '



Suite à cette publication Oddo maintient son scénario 2022 à savoir : ' un CA de 767 ME, en légère croissance de 4.1% (+1.1% lfl) impliquant un CA S2 en légère décroissance (-0.6% lfl), et un ROC de 47.1 ME soit une MOC de 6.1%. '



La dynamique devrait rester bonne selon Oddo, pour les pôles historiques mais la baisse de la division CHS et le phasage des projets au sein de Museum Studios impacteront mécaniquement le ROC à court terme.



