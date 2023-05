Chargeurs : Oddo BHF réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Chargeurs, mais réduit son objectif de cours de 23 à 19 euros, après un point d'activité trimestriel qui le conduit à revoir en baisse sa séquence de BPA de 18% en moyenne pour le groupe.



Suite à cette publication, le bureau d'études ajuste en baisse ses estimations pour 2023 et attend à présent un CA de 769 millions d'euros, en croissance de 3% (+2% en comparable) et un ROC de 44,4 millions, soit une marge opérationnelle de 5,8%.



'Ce premier trimestre est logiquement décevant à court terme, mais le momentum devrait redevenir positif à partir du second semestre et l'annonce d'une acquisition structurante dans le luxe pourrait également être un bon catalyseur pour le titre', tempère l'analyste.



