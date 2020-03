Chargeurs : Mobilisation des capacités contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Face à la pénurie en France et dans d'autres pays, Chargeurs indique réorienter ses capacités vers une production en quantités industrielles de masques de protection et de gel hydroalcoolique pour les professionnels de santé et des professions exposées.



Le gel sera réalisé sur le son site Novacel de Normandie, qui dispose des expertises et certifications requises, pour une production cible, en fonction des matières premières accessibles, de cinq tonnes par semaine à l'horizon des prochaines semaines.



Testés par les laboratoires publics, les masques seront réalisés à la Lainière de Picardie, en lien avec de grands professionnels français et étrangers de la confection, avec une production cible deux semaines est de plus d'un million d'unités par semaine.



