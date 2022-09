Chargeurs : Le Groupe Fribourg se renforce au capital

(CercleFinance.com) - Colombus Holding, contrôlé par le Groupe Familial Fribourg, a déclaré à l'AMF avoir acquis 34 000 titres Chargeurs sur le marché, portant ainsi sa participation à 26,46 % du capital et à 29,06 % des droits de vote de Chargeurs.



' Par cette opération, l'actionnaire de référence de Chargeurs illustre une fois de plus son engagement à long terme et confirme sa conviction très forte dans le modèle de développement rentable et le potentiel de création de valeur du Groupe '.



