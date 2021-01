Chargeurs : Croissance de 31,3% du CA en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chargeurs dévoile un chiffre d'affaires annuel 2020 de 822 millions d'euros, en progression brute de 31,3% et en croissance organique de 27,5%, grâce 'essentiellement à la forte résilience des activités traditionnelles du groupe'.



En particulier, Chargeurs Protective Films enregistre une croissance organique de 3% au second semestre et de 8,2% au quatrième trimestre. La forte croissance organique résulte également de la contribution majeure du nouveau métier Chargeurs Healthcare Solutions.



Chargeurs relève, de nouveau, son objectif de ROPA 2020, attendu à plus de 75 millions d'euros. A l'occasion de la présentation des résultats annuels 2020, le 18 février, il dévoilera son nouveau programme de développement stratégique Leap Forward 2025.



