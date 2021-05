Chargeurs : Croissance de 14,8% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Chargeurs affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de 180,8 millions d'euros, en progression de 14,8%, fruit d'une forte croissance organique de 15,6%, en accélération par rapport au quatrième trimestre 2020.



Elle est soutenue par Chargeurs Protective Films, en croissance organique à deux chiffres, et par Chargeurs Healthcare Solutions, tandis que les activités hors CHS montre une amélioration séquentielle de leur dynamique organique.



La progression du chiffre d'affaires est également soutenue par un effet de périmètre de 2,7% lié aux acquisitions de D&P et d'Hypsos au sein de Chargeurs Museum Solutions (CMS), effet toutefois plus que contrebalancé par un effet de change négatif de -3,4%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.