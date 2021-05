Chargeurs : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre Chargeurs, qu'il porte de 23 à 26 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat.



Pour le broker allemand, les 12 mois écoulés ont apporté la preuve de la grande 'agilité' du spécialiste français de la protection de surfaces, mais aussi de son 'excellence' au niveau opérationnel et dans la maîtrise de ses coûts.



Selon lui, le groupe dispose de tous les atouts pour transformer la crise historique actuelle en une 'opportunité' sur le long terme.



'Nous continuons de penser que le cours actuel de l'action ne parvient pas à refléter convenablement le potentiel de création de valeur chez Chargeurs dans un contexte de rebond rapide du PIB mondial', explique-t-il.



Le courtier estime toutefois que les progrès entrepris par le groupe dans sa feuille de route à horizon 2025 devrait permettre une révision à la hausse des prévisions du consensus et soutenir le cours de Bourse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.