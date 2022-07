Chargeurs : Acquisition de Skira Editore en Italie

(CercleFinance.com) - Chargeurs Museum Solutions (CMS) annonce avoir finalisé l'acquisition de 80% du capital de Skira Editore, éditeur de luxe et producteur italien, présenté comme une 'référence mondiale dans l'édition d'ouvrages d'art et de design classiques et modernes'.



'Skira s'est imposé mondialement comme un expert multimédia de la production

de contenus culturels multilingues : éditions d'ouvrages et catalogues haut de gamme, production audiovisuelle, grandes expositions, créations digitales ...', souligne-t-il.



Fondée à Lausanne en 1928 et aujourd'hui basée à Milan, Skira dispose également d'une filiale en France, emploie près de 45 personnes et réalise de façon normative plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.



