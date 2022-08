Chargeurs : Avec le rachat des sacs à main Satchel, Chargeurs se renforce encore dans le luxe

(BFM Bourse) - Le conglomérat diversifié a officialisé l’acquisition du maroquinier fondé en 2008. Cette acquisition doit lui permettre de consolider la croissance et la rentabilité de Swaine, une entreprise de luxe rachetée l’an dernier.

Chargeurs s’offre une griffe prisée de Taylor Swift, Emma Stone ou encore Lady Gaga. Le petit conglomérat présent dans des métiers de niches (protections des surfaces, entoilage, aménagement des musées ou encore production de laine peignée pour l’industrie du luxe) a annoncé mardi sa quinzième acquisition depuis 2015.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le groupe s’est offert The Cambridge Satchel Company, concepteur et distributeur de sacs à main et de cartables en cuir, inspirés de la tradition des écoles britanniques. "Basée à Cambridge, la société compte plus de 60 employés et dispose sur son site de Leicester d’un outil industriel de dernière génération, lui permettant de développer une offre ‘made in Britain’ de qualité", vante Chargeurs. Le groupe confirme ainsi une information dévoilée le 6 août dernier par This is Money.

L’acquéreur souligne également "la visibilité accrue" de sa cible via des collaborations avec des marques de renommée mondiale telles que Vivienne Westwood, Inès de la Fressange ou Comme des garçons. Fondé en 2008, Satchel a également développé des collections en partenariat avec le QEST (Queen Elizabeth Scholarship Trust), une entité chargé de promouvoir l’artisanat britannique, le Royal Opera de Londres ou encore l’Université de Cambridge.

Au vu de l’ensemble de ses atouts, Chargeurs considère que Satchel possède "un potentiel de montée en gamme significatif".

Baisser le point mort

Le montant de l’acquisition n’a pas été précisé par la société, qui indique simplement que cette opération de croissance externe a été réalisée en numéraire.

Selon This is Money, Satchel n'a plus engrangé de bénéfices depuis 2014 et a perdu 2 millions de livres l'an passé, soit 2,4 millions d'euros.

Chargeurs, qui célèbre cette année son 150e anniversaire, compte utiliser l’ensemble des actifs et des compétences de Satchel comme leviers pour accélérer la croissance de Swaine et améliorer sa rentabilité opérationnelle. Cette société britannique rachetée en novembre 2021 par Chargeurs est positionnée dans l’ultra-luxe britannique via la maroquinerie ainsi que la conception de parapluies et de chapeaux. Par ailleurs, le groupe avait finalisé fin juillet l'acquisition de 80% du capital de Skira Editore, éditeur de luxe et producteur italien, présenté "comme une référence mondiale dans l'édition d'ouvrages d'art et de design classiques et modernes".

Les atouts de Satchel "permettront d’internaliser l’ensemble de la production nécessaire pour répondre à la croissance de la demande, tout en abaissant le point mort de la chaîne d’approvisionnement des deux marques", espère ainsi Chargeurs. "Ils viendront également renforcer la stratégie de ventes en ligne au Royaume-Uni et à l’international et tirer parti du positionnement prix complémentaires des deux marques", ajoute la société.

Vers le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025

Ces synergies devront également participer au développement du pôle luxe, l’un des trois piliers autour desquels l’entreprise a regroupé l’ensemble de ses activités fin juillet. Outre Swaine, ce pôle rassemble Chargeurs Luxury Fibers (production de laine fibrée), Chargeurs Museum Solutions (services aux musées) et Chargeurs Personal Care (équipements de protection sanitaire et soins personnels).

A l’occasion de la création de ses trois pôles d’activité – Luxe donc mais aussi Technologies et Diversification – Chargeurs avait confirmé viser à l’horizon 2025 des revenus de 1 milliard d’euros et un résultat opérationnel des activités (ROPA) de 100 millions d’euros. L’an passé le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 737 millions d’euros et un ROPA de 50,7 millions d’euros.

A la Bourse de Paris, l’action Chargeurs fait du surplace à la suite de ces annonces, grignotant 0,2% à 15,73 euros vers 15h40. L'action est également stable depuis la publication de l'information par This is Money début août. Depuis le 1er janvier la valeur chute de près de 40%, prise dans la baisse générale du marché.

Par Julien Marion

Tradingsat Tradingsat - ©2022 BFM Bourse