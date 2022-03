Cerinnov group : L'équipementier des industries du verre et de la céramique Cerinnov renoue avec la croissance

(BFM Bourse) - Alors que la crise sanitaire a accru les difficultés du fournisseur d'équipements robotiques aux industriels de la céramique et du verre (contraint à un plan de licenciement en 2020), le groupe limougeaud Cerinnov Group a renoué l'an dernier avec une croissance soutenue, en particulier au deuxième semestre.

Pour la première fois depuis plusieurs années, Cerinnov Group a renoué l'an dernier avec une forte expansion de son activité. Le spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre, présent en France comme à l’international, a vu son chiffre d'affaires grimper de 40% en 2021. De plus, les contrats signés ou en cours de finalisation représentent déjà un volant de facturations important sur 2022. Constamment malmené depuis son introduction à 8,60 euros en 2016 (allant jusqu'à tomber à près de 0,5 euro en 2020), le cours de Bourse de la société originaire de Limoges remonte de 11,28% à 1,578 euro à cette annonce.

Un rebond salutaire

Contraint par la baisse de l'activité (accrue par la crise sanitaire) à liquider ses filiales britannique et allemande et à supprimer 13 postes sur 40 au sein de son établissement français, Cerinnov a bénéficié l'an dernier d'un redressement de 40% de son chiffre d'affaires, à 10,2 millions d'euros.

Dans le sillage du premier semestre qui a enregistré un retour à la croissance (+13%) de l’activité, la dynamique commerciale s’est en effet accélérée au second semestre avec une progression de 71% sur la période.

La branche Cerinnov Solutions, qui commercialise des équipements de façonnage, émaillage, décoration, gravure laser est restée en repli sur l'année (-29%), mais les ventes de fours (thermal solutions) ont plus que doublé (+136%) et celles de consommables (color solutions) ont grimpé de 53%.

Dans un communiqué de presse, le groupe ajoute avoir conclu au cours des six derniers mois de l’année des contrats pour un montant de 4,7 millions d'euros, totalisant ainsi sur l’année pleine 8,7 millions d'euros de contrats avec de grands acteurs français et internationaux, dont une tranche importante reste encore à livrer et à facturer en 2022. "D’autres commandes sont en cours de finalisation et pourraient être prochainement annoncées", mentionne la firme, dont le cours de Bourse s'affiche désormais en progression d'environ 5% depuis le début de l'année, à contrecourant du marché.

