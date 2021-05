Celyad : Une consommation de trésorerie conforme aux attentes

(CercleFinance.com) - Celyad a annoncé vendredi que sa consommation nette de trésorerie s'était élevée à 5,1 millions euros au cours du premier trimestre, conformément à ses anticipations.



En date du 31 mars, la société belge de biotechnologies disposait d'une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 12,2 millions d'euros.



Celyad, qui a levé un montant de 3,3 millions d'euros le mois dernier, estime que sa trésorerie devrait être suffisante pour financer ses dépenses d'exploitation et ses dépenses d'investissements jusqu'à la mi-2022.



Le titre perdait un peu plus de 2% en Bourse vendredi suite à la parution de ces chiffres.



