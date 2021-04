Celyad : Nomination d'un nouveau directeur médical

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Celyad a annoncé lundi la nomination du Dr. Charles Morris au poste de directeur médical ('chief medical officer'), des fonctions qui le conduiront à assurer la direction stratégique de toutes les activités médicales, réglementaires et liées au développement clinique.



La société de biotechnologie, qui s'est focalisée sur la découverte de thérapies cellulaires pour le traitement du cancer, explique que le Dr. Morris est un médecin oncologue affichant plus de 20 ans d'expérience.



Le scientifique britannique s'est spécialisé, au cours de sa carrière, dans le développement de médicaments oncologiques au sein du secteur pharmaceutique et biotechnologique.



Il était, avant de rejoindre Celyad, directeur médical chez l'américain Radius Health après avoir occupé des postes de direction chez PsiOxus, ImmunoGen et Allos, où il a contribué à différentes phases de développement pour des indications concernant les tumeurs solides et hématologiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.