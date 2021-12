Celyad : Mises à jour sur deux programmes cliniques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Celyad progresse de plus de 2% en Bourse ce lundi suite à la présentation de mises à jour sur deux programmes cliniques autour de sa technologie ARNsh.



D'après la société de biotechnologies, ces données - dévoilées à l'occasion du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) - viennent soutenir le potentiel de l'ARNsh non génétique modifié pour le développement de thérapies cellulaires allogénique CAR-T de nouvelle génération.



Les résultats provenant du programme sur CYAD-02 révèlent notamment qu'un ARNsh unique peut cibler deux gènes indépendants pour optimiser le phénotype des cellules CAR-T.



Celyad note par ailleurs que les premiers signes d'activité clinique obtenus dans le cadre de l'essai clinique allogénique CYAD-211 plaident en faveur de l'applicabilité potentielle généralisée de l'ARNsh en tant que plateforme technologique.



L'essai sur CYAD-02 concerne des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë ou de syndrome myélodysplasique réfractaire ou en rechute (LMA ou SMD r/r).



Celui sur CYAD-211 porte sur le myélome multiple en rechute ou réfractaire (r/r MM).



