Celyad : Le titre s'envole après l'investissement de Fortress

(CercleFinance.com) - Le titre Celyad Oncology s'envole en Bourse ce vendredi, les investisseurs saluant la décision du fonds américain Fortress de prendre une participation de 28,8% dans la société biotechnologique.



Vers 14h15, le spécialiste des thérapies cellulaires pour le traitement du cancer - qui cote à la fois sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris - s'envolait de plus de 27% dans des volumes déjà 30 fois supérieurs à ceux de la veille.



L'investissement de Fortress Investment Group dans Celyad est vu comme un vote de confiance dans l'entreprise wallonne, dont le cours de Bourse a fondu de plus de 40% cette année.



Pour Filippo Petti, son directeur général, cet investissement constitue un 'tremplin important' qui va lui permettre de faire progresser ses nouveaux produits candidats, notamment grâce à l'expertise de Fortress dans le domaine de la propriété intellectuelle.



Dans le cadre de l'accord, Fortress souscrira, dans le cadre d'un placement privé, à 6,5 millions d'actions ordinaires pour un produit brut de 32,5 millions de dollars (soit approximativement 28,7 millions d'euros).



Après la réalisation du placement, sa trésorerie devrait être suffisante pour financer ses dépenses d'exploitation et ses besoins d'investissement jusqu'au premier semestre 2023.



