Celyad : Filippo Petti démissionne du poste de CEO

(CercleFinance.com) - Celyad a annoncé vendredi la démission de son administrateur-délégué (CEO) Filippo Petti, qui sera remplacé à titre intérimaire par Michel Lussier, le co-fondateur de l'entreprise.



Dans un communiqué, la société biotechnologique indique que Filippo Petti a non seulement démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué, mais aussi de celles de directeur financier et de membre du conseil d'administration afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Il s'est vu confier une mission de consultant jusqu'à la fin juillet afin d'assurer une transition efficace dans l'attente de l'identification d'un nouveau dirigeant.



D'ici là, c'est Michel Lussier, le président du conseil d'administration, qui a été désigné avec effet immédiat pour lui succéder.



Lussier, co-fondateur de l'entreprise, était membre du conseil d'administration depuis 2007.



Pour le remplacer, le conseil d'administration a désigné Hilde Windels, une cadre issue de l'industrie des sciences de la vie, au poste de présidente du conseil d'administration, avec effet immédiat.



