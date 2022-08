Celyad : 14,4 millions d'euros de trésorerie à la fin juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Celyad disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 14,4 millions d'euros à la fin du premier semestre, contre 12 millions d'euros un an plus tôt.



Ce spécialiste des thérapies par cellules T réceptrices d'antigènes chimériques (CAR T) contre le cancer dit avoir enregistré une perte nette de 14,1 millions d'euros sur le premier semestre 2022, à comparer avec une perte de 14,9 millions d'euros un an plus tôt.



Pour mémoire, la FDA américaine a récemment levé la mise en attente clinique du CYAD-101, l'un de ses produits candidats allogénique CAR T, pour le cancer colorectal métastatique.



Des données sur CYAD-211, sont principal produit candidat allogénique pour le traitement du myélome multiple récidivant/réfractaire, sont par ailleurs attendues dans le courant du second semestre 2022.



L'action Celyad, cotée sur Euronext à Paris et à Bruxelles, progressait de 3,1% vendredi suite à cette publication.



