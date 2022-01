Catering intl sces : Croissance de près de 6% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Catering International Services (CIS) affiche un chiffre d'affaires de 270,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2021, en croissance de 5,8%. Retraité des effets de change sur l'année, l'activité ressort en progression de 11%.



'L'activité a bénéficié d'une forte dynamique commerciale, de la montée en puissance de nombreux contrats et d'un impact désormais positif, sur le second semestre, de l'évolution des effets de change', explique le groupe de services en milieux difficiles.



Revendiquant des perspectives favorables à court et moyen terme, CIS anticipe en 2022 une croissance soutenue 'en renforçant ses parts de marché et en déployant ses services innovants'. Il réitère également son objectif de croissance externe.



