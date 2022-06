Catering intl sces : Après son retour aux bénéfices, le restaurateur de l'extrême CIS signe deux nouveaux succès

(BFM Bourse) - Alors que sa valorisation est loin d'avoir suivi l'envolée des cours pétroliers, avec un recul de plus de 30% depuis le début de l'année, Catering International Services bénéficie mercredi d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Le groupe marseillais spécialisé dans la gestion de bases-vie en environnements extrêmes, en particulier pour le compte de producteurs de matières premières, vient de remporter deux contrats majeurs en Afrique de l'Ouest.

Offrant des services de restauration, d’hôtellerie et de facility management pour les résidents des bases-vie déportées -typiquement les plateforme pétrolières marines- exploitées par les acteurs des hydrocarbures, des mines ou encore des grands projets de travaux publics et des forces armées, CIS était sur le papier le candidat à une appréciation boursière cette année. Car l'envolée du prix du baril est de nature à multiplier les projets d'exploration et de production. Mais l'invasion de l'Ukraine et les sanctions à l'encontre de la Russie sont venues brouiller les perspectives.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Si l'Afrique représente la première zone d'activités pour le groupe fondé à Marseille en 1992 par Régis Arnoux (plus de la moitié de son chiffre d'affaires), la Russie représente une part non négligeable: 12,6% de l’activité l'an dernier, soit une contribution de 34,2 millions d'euros à un chiffre d’affaires consolidé de 270,7 millions d'euros. La filiale russe de CIS assure l’exécution de ses missions sur plusieurs sites de manière totalement autonome, tant en termes financiers que de recrutement. Elle poursuit donc son activité mais la problématique est celle de la dépréciation du cours du rouble, qui pourrait pénaliser le chiffre d'affaires - sans parler du risque de devoir opérer un retrait pur et simple sous pression politique.

Ayant fait état le mois dernier d'un retour aux bénéfices au titre de 2021 (avec un bénéfice de 5,1 millions d'euros, contre une perte de 2,6 millions pour l'exercice précédent), et s'étant donné pour objectif de poursuivre sa croissance cette année en renforçant ses parts de marché, Catering International Services souffre donc malgré cela de son exposition à la Russie et accusait près de 33% de recul en Bourse depuis début 2022 à la dernière clôture.

2 contrats majeurs en Afrique

Mercredi matin, l'action profite cependant d'un rebond de 7,30% à 10 euros vers 10h00, son actualité commerciale remettant en lumière la position et les perspectives du groupe en Afrique. CIS met en avant le renforcement de sa position sur le continent avec la signature de deux contrats "majeurs" (mais non chiffrés) auprès d’acteurs internationaux du secteur de l’énergie.

Le premier contrat s'inscrit dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyin (GTA). Visant à exploiter deux réservoirs, Tortue et Ahmeyin, qui s'étendent sur plus de 33.000 kilomètres carrés à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, dans des eaux profondes de 2 kilomètres, le champ gazier GTA contient selon les estimations environ 15 trillions de pieds cubes de gaz récupérable. En d'autres termes, il devrait livrer jusqu’à 10 millions de tonnes de GNL par an une fois achevé (pour un coût total de 4,6 milliards de dollars) ce qui en ferait l'un sinon le plus important au monde. Le projet, opéré par BP, devrait évoluer par phases, la première permettant de commencer à exporter du GNL dès l'année prochaine.

CIS fournira des services de restauration, d’hôtellerie et de facility management pour 400 personnes résidant sur les plateformes offshore.

Le second est en fait un renouvellement, celui d’un contrat stratégique en République Démocratique du Congo, deuxième pays le plus vaste d'Afrique et regorgeant de ressources minières naturelles, avec une "très importante compagnie" qui développe ses activités on shore et offshore en République Démocratique du Congo.

"Ces deux succès confortent la position de leader de CIS dans la gestion base vie", se félicite la société dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse