Catana group : Les moteurs manquent chez Catana, qui ne profite pas de la forte demande pour ses bateaux

(BFM Bourse) - Le chantier naval canétois ne profite pas à plein du succès pour sa gamme de bateaux. Catana Group souffre des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dans les moteurs. Dans ce contexte, le groupe n'a pas souhaité s'aventurer à livrer au marché des prévisions chiffrées pour l'exercice en cours.

Catana n'est pas encore totalement sorti de la tempête des pénuries de pièces. Le concepteur et constructeur de catamarans annonce éprouver des difficultés pour s’approvisionner en moteurs, son partenaire motoriste ne parvenant toujours pas à "honorer le rythme des livraisons contractuelles".

Cette situation débouche sur une forte inertie "dans le cycle des livraisons", ce qui pousse Catana a faire preuve de prudence sur ses prévisions chiffrées pour l’exercice en cours.Toutefois, le groupe compte bien "enregistrer pour la 7ème année consécutive un exercice nettement plus performant que le marché".

Mais pour la Bourse, ce petit grain de sable qui s'immisce dans la marche des affaires de Catana alimente la déception sur le dossier. L'action du chantier naval occitan plonge de 5,5% à 6,89 euros mardi vers 15h30.

Boom du carnet de commandes

Pourtant, l'ex-Poncin Yachts, qui s'était rebaptisé Catana Group en 2014 pour marquer son recentrage sur le segment des catamarans, continue de profiter de l’intérêt du public pour sa gamme de bateaux, Catana et Bali. Ainsi, Catana Group a vu ses ventes de bateaux neufs bondir de 34% à mi-exercice (clos fin juin) pour atteindre 91,82 millions d'euros à la faveur "d’un excellent carnet de commandes".

Les activités du pôle services de la filiale Port Pin Rolland (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels de la location à la journée) affichent également une croissance de 14% à 2,82 millions d'euros sur un an. Au total, le chantier naval a réalisé des facturations de 94,65 millions d'euros, soit une croissance de 33% par rapport au premier semestre de l'exercice 2021-2022.

Le groupe se félicite d'avoir été en mesure de confirmer sur ce premier semestre 2022/2023, la tendance qu'il imprime sur les précédents exercices.

Un enrichissement de la gamme produits

Pour autant, le groupe prend acte d'une situation géopolitique et économique plus "complexe" avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, qui sont autant d’éléments "susceptibles de contracter plus ou moins la demande s’ils perduraient". Selon Catana Group, ce contexte n’a pas encore affecté le volume des commandes de l’entreprise. Le groupe confirme en outre bénéficier d'une amélioration progressive de sa visibilité à long terme.

En parallèle, le chantier naval dit travailler à l'enrichissement de sa gamme de produits. Catana Groupe indique avoir a présenté en avant-première mondiale son nouveau catamaran Bali Catsmart (11,8 mètres), au salon international du multicoque de la Grande Motte. Ce multicoque fait déjà mouche auprès de ce public averti, car "parvenant à proposer toutes les recettes qui font le succès du concept Bali".

Ce type de multicoque conçu par Olivier Poncin et dessiné par l'architecte naval Xavier Faÿ a introduit un certain nombre d'innovations (cockpit avant rigide avec grand bain de soleil, disparition du trampoline, construction par infusion sandwich en polyester et mousse PVC à cellules fermées plus légère et solide que le PVC/balsa habituelle...) tout en étant -relativement- plus accessible que la concurrence, ce qui lui permet de gagner chaque année des parts de marché sur l’essentiel des tailles importantes du marché, de moins de 12 mètres pour le nouveau Bali Catsmart jusqu'à plus de 16 mètres pour le 5.4.

Catana Group précise que les premières facturations générées par la commercialisation de ce bateau interviendront en fin d’exercice 2022/2023 et "auront donc déjà un impact positif sur l’exercice prochain".

La société compte également développer la gamme Bali dans des tailles plus imposantes (supérieures à 18 mètres), car "génératrices d’une plus forte marge industrielle". Catana Group estime pouvoir "disposer de la sérénité nécessaire pour préserver ses capacités de croissance, y compris dans un marché potentiellement un peu moins dynamique".

L’entrée prochaine de la société sur le segment motonautique devrait également représenter un relais de croissance soutenu sur le long terme, ajoute Catana Group.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse