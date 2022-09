Catana group : Obtention de la certification MSI 20000

(CercleFinance.com) - Catana Group annonce avoir obtenu de la part du cabinet Dekra, la certification MSI 20000, norme internationale qui mesure la solidité et la performance financière d'une entreprise selon son secteur d'activité.



'Cette certification atteste, à travers un modèle complet d'évaluation, de la qualité de la gestion financière, de la bonne gouvernance de l'entreprise, et traduit un engagement fort quant à l'intégration d'un ensemble d'exigences sectorielles', explique-t-il.



Le constructeur de bateaux de plaisance a été certifié après un audit complet et approfondi portant sur les six derniers exercices, qui a permis de mettre en lumière le retour progressif de sa performance et de sa rentabilité sur cette dernière décennie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel